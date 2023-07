Schönau Die Pfarrerin, die auf Metal steht

Um die Fragen des Lebens

Dabei werden Songs einer ihrer Lieblingsbands, Emil Bulls aus München, gespielt, allerdings nur jene, die auch von den Texten her gottesdiensttauglich sind. Diese werden dann mit dazu passenden Gebeten und biblischen Texten kombiniert. Die ausgewählten Songs seien tiefgründig und aussagekräftig. Dabei gehe es um Lebensfreude, darum, wer man ist und auch um Sinn- und Alltagsfragen, erklärt die Pfarrerin.

Kirche im Aufbruch

Würzberg hat nun eine neue Gottesdienstreihe erfunden, die sie „Alien“ nennt. Dabei steht jeder Buchstabe für ein Wort: A für anders, L für laut oder auch mal leise, I für innovativ, E für extraterrestrisch (himmlisch) und N für niveauvoll. „Musik ist ein wichtiges Transportmittel, das auch die seelischen Schichten trifft, die man mit Worten nicht erreicht“, so Würzberg. „Damit kann man die Leute sehr gut abholen.“ Denn die Pfarrerin hat den Eindruck, dass die Kirche in Aufbruchstimmung ist. Deshalb möchte sie mit ihrer „anderen“ Musik auch junge und kirchenfremde Menschen erreichen und begeistern. Und für die neue Gottesdienstreihe hat sie noch viele weitere Ideen. Die Gottesdienste sollen immer außergewöhnlich sein und getreu der „Musik-Gemeinde Schönau“ auch immer mit Musik. Diese müsse aber in keinem Fall immer im Mental-Genre angesiedelt sein, sagt Würzberg. In Schönau ist es gang und gäbe, dass das Evangelium mit Hilfe von Musik vermittelt wird, etwa durch die Mandelzweigband oder die Chorprojekte. „Und das geht eben auch mit alternativer Musik“, so die Pfarrerin.