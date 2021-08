Schönau Die Stromrebellen kommen nach Freiburg

„Wir haben von jeher in Freiburg zu den Themen Klimaschutz und Energiewende sehr eng mit Partnern aus Kultur, Politik und Wissenschaft kooperiert“, sagt Sebastian Sladek, Vorstandsmitglied der Energiegenossenschaft. „Mit unserer Präsenz möchten wir in der Stadt neue starke Impulse setzen, denn der Klimaschutz duldet keinen weiteren Aufschub.“ Auch die Tatsache, dass in Freiburg viele Mitglieder und Kunden der EWS zuhause sind, hat bei der Entscheidung für einen Standort in Freiburg eine wichtige Rolle gespielt.

Die aus einer Bürgerinitiative entstandenen EWS versorgen ihre Kunden seit bald 25 Jahren ausschließlich mit Ökostrom aus 100 Prozent erneuerbaren Energien. Politisch-gesellschaftliches Ziel der EWS ist es, gemeinsam mit anderen Klimaschutzakteuren in Deutschland und Europa eine rein regenerative Energieversorgung frei von Atomkraft und fossilen Rohstoffen zu realisieren, heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmens. „Als Stromrebellen tragen wir seit Jahrzehnten dazu bei, dass Klimaschutz und Energiewende vorankommen“, so Sladek. „Mit unserer Präsenz in der Freiburger Innenstadt wollen wir unser Engagement für die urbane Energiewende weiter intensivieren.“