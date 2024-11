Dank einem Zeugen konnte die Polizei am Samstag einen 26-jährigen Mann vorläufig festnehmen, der verdächtigt wird, zusammen mit einem weiteren noch unbekannten Mann, Diebstähle aus Autos begangen zu haben, heißt es in einem Polizeibericht. Demnach rief der Zeuge kurz nach 1 Uhr bei der Polizei an und teilte mit, dass er gerade zwei unbekannte Personen beobachte, die sich im Auto seines Nachbarn befinden würden. Im Rahmen einer Fahndung konnte der Tatverdächtige später in Schönau festgenommen werden. Der 26-Jährige führte vermeintliches Diebesgut mit sich, unter anderem einen Laptop, der einem weiteren Diebstahl aus einem Pkw zugeordnet werden konnte. Bislang sind der Polizei vier Geschädigte bekannt. Deren mutmaßlich unverschlossene Autos standen in der Wiedlestraße, Talstraße und Neustadtstraße. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde der 26-Jährige wieder auf freien Fuß entlassen; dem Komplizen gelang die Flucht. Der Polizeiposten Oberes Wiesental, Tel. 07673/889 00, bittet Eigentümer von videoüberwachten Grundstücken die Aufzeichnungen ihrer Anlage zu sichten und sich bei dementsprechenden Feststellungen mit dem Polizeiposten in Verbindung zu setzen.