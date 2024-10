Schönau: Ein Abend, den man lange nicht vergessen wird

Reise um die Welt

Und schon gleich denkt der Zuhörer: Was für ein Glück, dass diese sechs Vollblutmusiker zusammengefunden haben. Zur Stammbesetzung des Ensembles gehören Tom Braun an Schlagzeug und Perkussion, Carolina Bruck-Santos als Sängerin und am Cello sowie Katrin Braun als Sängerin, am Akkordeon und am Piano. Hinzu kommen immer wieder Gastmusiker, an diesem Abend sind dies Sigi Bohnert am Kontrabass, Holger Rohn an Klarinette, Saxophon und Sopran-Sax sowie Eleftherios Kritikos an der Gitarre.

Das Konzert steht unter dem Titel „Musique du monde“ und so werden stimmungsvolle, moderne Stücke in verschiedenen Sprachen zum Besten gegeben, etwa aus Belgien, Mexiko, Frankreich oder Cuba. Und somit ist der Abend eine große Überraschung.