Marga Lederle ist seit 2003 Leiterin des Kindergartens St. Maria. Nach einem Praktikum in ihrem Heimatort in der Eifel sei für sie klar gewesen, dass sie den richtigen Beruf gewählt hatte. In den Schwarzwald führte sie im Jahr 1976 zunächst das Angebot eines Anerkennungsjahres im Caritashaus Feldberg, wo sie die ersten sechs Jahre ihres Berufslebens verbrachte. Weiter ging es mit Stationen in Todtnauberg und Todtnau, wonach sie sich als Leiterin in Schönau bewarb.

Um eine Kleinkindgruppe zu eröffnen, füllte sie damals einen Antrag aus und brachte ihn persönlich zur Behörde nach Freiburg – mit Erfolg, erinnert sich sich.