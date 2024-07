Toben, rennen und spielen konnten kürzlich die Grundschüler und Gemeinschaftsschüler aus Schönau, Aitern, Wieden und Häg-Ehrsberg auf dem Schönauer Sportplatz beim Schulsport-Event Trixitt. Organisiert wurde dieses vom Sportfachbereich der Schulen und finanziert durch das Förderprogramm des Landes „Lernen mit Rückenwind“ sowie von Sponsoren. Am Morgen wurde ein spannender Sportparcours aufgebaut, teilt die GMS mit. An sieben Stationen stellten die Schüler ihre sportlichen Fähigkeiten unter Beweis und sammelten Punkte. Dabei standen Fairness und Teamgeist im Vordergrund. Ob Hockey, Basketball, Hindernisparcours, Speedmaster-Wettkampf oder menschlicher Tischkicker – für jeden war etwas dabei. Jede Klasse trat als Mannschaft an. „Die strahlenden Gesichter zeigten, dass alle Teilnehmer Spaß an dem ganz besonderen Schulsport-Event hatten“, bilanziert die Schule.