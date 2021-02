Schönau Ein Gitarrist mit hohen Ansprüchen

In Bad Godesberg bei Bonn aufgewachsen, erlernte Pfleiderer im Alter von 15 Jahren zunächst als Autodidakt das klassische Gitarrenspiel. Später erhielt er Unterricht an der Musikschule in Bonn, wo er erste Erfahrungen auf der Renaissance- und später Barocklaute machte.

Nach seinem Studium der Barocklaute an der Staatlichen Musikhochschule in Köln studierte er an der Schola Cantorum Basiliensis Renaissance- und Barocklaute und später an der International School of Jazz in Bern Jazz und Improvisation.

Im November 1982 kam Hans Ulrich Pfleiderer als Gitarrenlehrer an die Musikschule Oberes Wiesental, die seinerzeit das Gründerehepaar Aenne und Herbert Johannsen leitete.

Mit vier vollen Unterrichtsnachmittagen und rund 50 Schülern in Todtnau, Schönau und Zell startete der damals junge Gitarrist, der bis dahin freischaffender Künstler war.

Auch während seiner Tätigkeit als Gitarrenlehrer kam das Konzertieren nie zu kurz. Er wirkte als Lautenist bei Barockoperninszenierungen in Berlin, Venedig, Salzburg und Schwetzingen mit sowie bei zahlreichen anderen internationalen Konzerten und Rundfunkaufnahmen.

Pfleiderer konzertierte sowohl solistisch als auch in verschiedenen Kammerensembles, begleitete Chorprojekteund spielte in einer Big Band.

Durch seine vielfältigen Auftritte eignete er sich ein breites Repertoire an und sammelte Erfahrungen, die er gerne an seine Schüler weitergab. Dabei waren seine Ansprüche durchaus hoch, und das Gitarrenspiel nach Noten war ein Muss.

Immer offen für Neues, beteiligte Pfleiderer sich an zahlreichen Konzerten der Musikschule Oberes Wiesental und verzauberte solistisch oder im Ensemble das Publikum mit sanften oder lebhaften Gitarren- und Lautenklängen.