Schönau: Ein Ort der Unterstützung für Familien

Ein Sozialraum mit Herausforderungen

Ein Bestandteil dieser Strategie ist das Familienzentrum. „In ihr werden künftig Angebote der Familien-, Gesundheits-, Arbeits- und Sozialberatung niederschwellig und gebündelt an einem Ort angeboten“, sagte Zimmermann-Fiscella. Sie lobte die träger- und einrichtungsübergreifende Kooperation, die dem „Wohle der Familien in einem Sozialraum des Landkreises dient, der besondere soziale Herausforderungen hat“. Sie wies daraufhin, dass es im Oberen Wiesental einen hohen Anteil an Menschen mit Migrationshintergrund gebe und eine hohe Quote an Bürgergeld-Beziehern. Viele junge Menschen wüchsen in Armut oder prekären finanziellen Verhältnissen auf, so Zimmermann-Fiscella.