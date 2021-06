Schönau „Ein Stück Eigenständigkeit weniger“

Oliver Gierth (FW) mahnte, „wenigstens mit geschwellter Brust in die Verhandlungen zu gehen“ und betonte, dass er sich „mit Almosen nicht zufrieden geben“ werde. „Skepsis“ signalisierte Michael Locker (FW), weil Schönau „ein weiteres Stück seiner Eigenständigkeit“ verliere. Mechthild Münzer (CDU) erinnerte daran, dass sich der Gemeinderat noch 2016 entschieden gegen eine Fusion ausgesprochen habe, während ihr Fraktionsvorsitzender Alexander Knobel einzulenken bereit war: „Wir dachten damals, es funktioniert ohne Fusion. Jetzt aber sind wir an einem Punkt, an dem wir einsehen müssen, dass das nicht so ist.“ Die Fusion sei unumgänglich, „wir müssen nur darauf achten, dass das Bildungsangebot im oberen Wiesental so attraktiv wie bisher bleibt. Dann ist unterm Strich allen geholfen.“ Michael Sladek (FW) allerdings zeigte sich ganz und gar nicht begeistert. „Die Katze ist aus dem Sack, es geht mal wieder ums Geld“, stellte er fest und betonte, dass ihm eigentlich gar nichts anderes übrig bleibe als die Fusion „abzunicken“, weil Zell und Todtnau bereits zugestimmt hätten.

Bürgermeister Peter Schelshorn gab zu bedenken, dass die Stadt kaum andere Möglichkeiten habe, als den Zusammenschluss zu befürworten. Er sah lediglich zwei Alternativen: eine Reduktion des Angebots auf das eines Volksbildungswerks oder die VHS ganz zu streichen. „Allein jedenfalls bekommen wir die VHS nicht auf Touren. Ich muss also davor warnen, den Antrag abzulehnen“, sagte er und rührte im Kaffeesatz: „Es könnte sonst nämlich sein, dass wir in ein paar Jahren in Schopfheim anklopfen und um eine Aufnahme betteln. Dann können wir ganz sicher nicht mehr sagen, was wir wollen.“ Das gelte es auf alle Fälle zu vermeiden. Denn: „Für mich ist einzig und allein wichtig, für unsere Bevölkerung ein gutes, exzellentes Bildungsangebot zu haben. Es sei also unverzichtbar, den Schritt gemeinsam mit Zell und Todtnau zu tun. Er sei überzeugt, dass sich die Qualität der Angebote erheblich steigern lasse und dass die Interessenten zwar davon, aber von dem, was verwaltungstechnisch dahinterstecke, „nicht das Geringste mitbekommen werden.“