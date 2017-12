Schönau Einbruch in Hotel in Wieden

Wieden. Am frühen Dienstmorgen kam es zu einem Einbruch in ein Hotel in Oberwieden, bei dem die unbekannten Täter einen Tresor entwendeten.

Gegen 2.15 Uhr wachten die Inhaber des Hotels aufgrund von Geräuschen auf und schauten nach der Ursache, teilt die Polizei mit. Dabei sahen sie, dass gerade drei Personen den Hoteltresor nach draußen in Richtung Straße zogen. Sie luden ihn in einen dunklen Kombi und flüchteten auf der L 123 in Richtung Münstertal. Die Inhaber informierten sofort die Polizei, die mit mehreren Streifen nach dem Fluchtfahrzeug fahndete.

Im Rahmen der Fahndung konnte dieses von einer Streife auf der Landstraße bei Münstertal im Gegenverkehr festgestellt werden. Nach Erkennen des Einsatzfahrzeugs, an dem das Blaulicht eingeschalten wurde, versuchte der Fahrer des gesuchten Kombis zu flüchten. Hierbei berührte das Tatfahrzeug zunächst einen Felsen und kollidierte danach mit dem Streifenwagen. Die Täter ließen das Auto stehen und flüchteten zu Fuß talwärts in verschiedene Richtungen. In diesem Zusammenhang kam es auch zur Abgabe eines Warnschusses.

Im Täterfahrzeug, einem Renault Espace mit französischer Zulassung, wurde der entwendete Tresor gefunden. Nach den Tätern wird mit Unterstützung eines Diensthundes und einem Polizeihubschrauber gefahndet. Die Suchmaßnahmen dauern derzeit noch an. Zu den drei gesuchten Personen liegen keine konkreten Beschreibungen vor. Alle drei waren Männer. Wem verdächtige Personen im Bereich Wieden/Münstertal auffallen oder aufgefallen sind, wird gebeten, dies beim Polizeiposten Oberes Wiesental, Tel. 07673/88900, zu melden.