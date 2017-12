Schönau Eindrucksvolles klassisches Duo

Als perfektes Duo zeigten sich Tobias Schlageter mit seiner Violine und Pianist Michael Donkel bei ihrem beeindruckenden Adventskonzert am Samstagabend in der evangelischen Bergkirche in Schönau.

Von Paul Berger

Schönau. Auf dem Programm standen Werke von Johann Sebastian Bach, Johannes Brahms sowie Henryk Wieniawski, die von den begabten Musiker exzellent gemeistert wurden. Zugute kam ihnen dabei die hervorragende Akustik des Gotteshauses.

Violinist Tobias Schlageter ist in Schönau und auch weit darüber hinaus kein Unbekannter. An der Staatlichen Hochschule für Musik in Trossingen studierte er Musik und machte dort 2012 seinen Diplomabschluss. Auch Pianist Michael Donkel aus Schopfheim, der ihn an diesem Abend am Klavier begleitete, hat sich längst einen anerkannten Namen als Organist, Chorleiter sowie als erfahrener Musikpädagoge gemacht.

Überzeugen konnten die beiden Musiker mit der Sonate in E-Dur BWV 1016, die gleichzeitig als Vermächtnis von Johann Sebastian Bach an die Nachwelt gilt. Sie zählt zu den ersten Violinsonaten der Musikgeschichte, in denen das Tasteninstrument sich aus der Rolle der akkordischen Begleitung im Basso continuo löste, um der Violine quasi als gleichberechtigter Partner gegenüberzutreten. Die Fantasie, mit der Bach die satztechnischen Möglichkeiten dieser Konstellation auskostete, sowie die formale Vollendung jeder einzelnen Sonate und die spezifische Ausdruckswelt machten die Satzbezeichnungen Adagio, Allegro, Adagio ma non tanto und Allegro zu den ersten klassischen Duosonaten eines Geigenrepertoires.

Auch mit der Violinsonate G-Dur, op. 78 von Johannes Brahms überzeugten die beiden Musiker die Konzertbesucher an diesem Abend. Schließlich hat sich Brahms, dessen Kompositionen überwiegend der Hochromantik zugerechnet werden, mit seiner ersten Violinsonate ein Denkmal von schönster Innigkeit gesetzt. Er selbst nannte diese ein doppeltes Lenzlied, das die Vergangenheit mit der Gegenwart zum Blühen bringt. Gemeint war damit auch der seltsame Schwebezustand zwischen Dur und Moll, zwischen frischer Innigkeit und verhaltener Melancholie. Ein einzigartiger Zauber lag über den drei Sätzen Vivace ma non troppo, Adagio und Allegro molto moderato.

Ebenfalls eindrucksvoll zu Gehör gebracht wurde mit Legende, op. 17, ein wahres Prunkstück des polnischen Violinenvirtuosen Henryk Wieniawski, der die Komposition für Solo-Violine mit Orchesterbegleitung – auszugsweise auch für Klavierbegleitung – schrieb.

Zu den weiteren Werken von Wieniawski, die Tobias Schlageter und Michael Donkel an diesem Abend aufführten, zählte auch das Stück Romance sans paroles et Rondo elegant, op. 9, das seinen Ausdruck in einer flüssigen und eleganten Spielweise fand.