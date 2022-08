Schönau „Eine zukunftsgerichtete Investition“

Die Finanzierung wurde schließlich mit dem GVV, der ELR-Förderung (Entwicklung ländlicher Raum), sowie Mitteln aus dem Ausgleichsstock und der Sportstättenförderung gestemmt.

Bürgermeister Peter Schelshorn berichtete von zahlreichen Details, die in die Gestaltung Eingang fanden. So hat man sich bei einigen anderen Halleninhabern kundig gemacht und so für Schönau die beste Lösung erarbeitet.

Auch der ökologische Aspekt kam nicht zu kurz, beispielsweise mit einer leistungsstarken PV-Anlage.

Bei der Hallenbesichtigung konnten sich die Anwesenden von etlichen sinnvollen Details überzeugen, sei es im Bereich der Küche, Umkleiden, Technik oder Lüftung.

Dass der Neubau eine wichtige, zukunftsgerichtete Investition war, wie es in der Mitteilung der SPD steht, zeige sich an der täglichen Hallennutzung von 8 bis 22 Uhr. Das Ergebnis zeuge von einer sehr guten Zusammenarbeit der Gemeinden, der Stadträte und eines engagierten Bürgermeisters mit seinem Verwaltungsteam, so die SPD abschließend.