Schönau Erfahrungsspektrum wird erweitert

Dass die offizielle Präsentation am 5. Mai stattgefunden hat, ist kein Zufall, wie Sonja Kiefer erläutert. Denn beim diesjährigen Europäischen Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung gehe es unter anderem um das Thema Barrierefreiheit. Und dieses beschäftigt auch die Fördergruppe in Schönau, zu der auch zwei Rollstuhlfahrer gehören. Sonja Kiefer erzählt, dass so mancher kleine Ausflug der Gruppe buchstäblich ausgebremst wird, wenn beispielsweise Gehwege durch Mülltonnen blockiert sind. „Dass so etwas Menschen mit Behinderung beeinträchtigt, ist vielen offenbar nicht bewusst“, sagt die Gruppenleiterin. Auch Baustellen, an denen seit geraumer Zeit in Schönau kein Mangel herrscht, würden Rollstuhlfahrern das Fortkommen oft erschweren. Und nicht zuletzt sei es eine große Herausforderung für die Fördergruppe, Ausflüge mit öffentlichen Verkehrsmitteln, die zu oft nicht behindertengerecht ausgestattet sind, zu unternehmen.