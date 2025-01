Schönau: Erfolgreichstes Geschäftsjahr für Stiegeler

Mit zahlreichen Glasfaser-Ausbauprojekten in Südbaden treibe Stiegeler die Breitbandversorgung in der Region voran. Der Jahresumsatz sei im Geschäftsjahr 2024 auf 27,2 Millionen Euro gestiegen. Auch bei den Kundenzahlen und Versorgungsgebieten verzeichne man starkes Wachstum. Allein durch die Fusion mit brain4kom im Sommer 2024 sei der Kundenstamm um rund 10 000 Kunden erweitert worden.

Mittlerweile versorge Stiegeler rund 80 000 Privat- und Geschäftskunden in zahlreichen Landkreisen Baden-Württembergs mit schnellem Internet, Telefon, Fernsehen und Mobilfunk, der in diesem Jahr neu dazu kam. Dabei will das Unternehmen mit Regionalität trumpfen. So gibt es beispielsweise zusätzlich Datenpakete für Schweizer Mobilfunknetze.