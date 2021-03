Schönau Ergebnisse sind mit Vorsicht zu genießen

Die Briefwähler in den acht kleineren Verbandsgemeinden – insgesamt 694 – wurden nicht vor Ort ausgezählt und zum örtlichen Ergebnis hinzugezählt, sondern die Auszählung fand in Schönau statt und die Stimmen sind ins dortige Ergebnis mit eingeflossen. So ergibt sich rein zahlenmäßig in Schönau eine – unrealistische – Wahlbeteiligung von 97,1 Prozent, während die reelle Wahlbeteiligung bei 60,1 Prozent lag. Auch bei der Stimmverteilung muss von gewissen „Verzerrungen“ ausgegangen werden.

Im gleichen Zuge fallen die offiziell erfassten Wahlbeteiligungen in den kleineren Verbandsgemeinden spürbar geringer aus, als es den Tatsachen entspricht. Beispiel: Von 376 stimmberechtigten Fröhnder Bürgern haben das Wahllokal in Fröhnd 145 Wähler besucht. Briefwahlunterlagen hatten 136 Wähler beantragt. Zusammen ergibt sich so eine reelle Wahlbeteiligung von knapp 75 der Wahlberechtigten, wie Bürgermeister Michael Engesser gestern mitteilte. Offiziell ist allerdings nur eine Wahlbeteiligung von 38,6 Prozent registriert worden.