Schönau Erinnerung an den Protest gegen den Führerkult

Oberes Wiesental. Der kürzlich auch in der Seelsorgeeinheit Oberes Wiesental begangene Christkönigstag, in der katholischen Kirche der letzte Sonntag im Kirchenjahr, weckte nicht nur bei älteren Gottesdienstbesuchern, die in einem kirchlichen Jugendverband organisiert waren, Erinnerungen. Dieser Tag wurde bis in die 70er Jahre des vergangenen Jahrhunderts als Gott-Bekenntnistag von den Gliedgemeinschaften des Bundes Deutscher Katholischer Jugend (BDKJ) gefeiert.

Das Fest betont nach den revolutionären Umwälzungen des Ersten Weltkriegs und dem verbundenen Ende der Monarchie die „wahre Königsherrschaft Christi“. Aber nicht nur das: Für die zwischenzeitlich älteren Semester spielte dieser Bekenntnistag eine große Rolle als Protest gegen den Führerkult.

So wurde der allgemeinen Lobhudelei auf Hitler in den Medien das Motto „Lobet den Herren“ und „Im Kreuz ist Heil“ entgegengesetzt. Dies war die Antwort auf die Ideologie des braunen Totalitarismus.

Adolf Hitler wollte den Einfluss der NS-Ideologie auf alle Jugendlichen ausdehnen. Jungvolk, Hitlerjugend sowie Arbeits- und Wehrdienst – es sollte kein Entrinnen aus dem totalitären Erziehungsmodell geben. Für die nichtkonformen Jugendbewegungen bedeutete dies das Ende. Am längsten konnte sich das reich gegliederte Verbandswesen der katholischen Jugend mit ihren über eine Million Mitgliedern behaupten.

Doch schon am 23. Juli 1935 untersagte der Reichsführer-SS, Heinrich Himmler, als stellvertretender Chef und Inspekteur der preußischen Geheimen Staatspolizei allen kirchlichen Jugendorganisationen jede Betätigung, die nicht rein kirchlich-religiöser Art war.

Betroffen hiervon waren auch die 600 000 Mitglieder in evangelischen Jugendgruppen. Ein Jahr später wurde im „Gesetz über die Hitlerjugend“ das Monopol derselben zementiert. Die Bischöfe protestierten zwar schon 1935 gegen diese Machenschaften, erwarteten allerdings von den Verbänden der katholischen Jugend, sich an das geltende Recht zu halten.

Das Ende der katholischen Jugendbünde in der heutigen Seelsorgeeinheit Oberes Wiesental, wie der „Katholische Jungmännerverband“ und seine Untergliederung, die „Sturmschar“, und die Abteilungen der Sportbewegung „Deutsche Jugendkraft“ (DJK), um einige lokale Gruppierungen zu nennen, war besiegelt. Nicht viel besser, erinnerte sich ein Zeitzeuge, erging es den Gesellenvereinen im oberen Wiesental. So erfuhren auch Angehörige der Kolping-bewegung aus der Talschaft beim ersten nationalen Gesellentag im Sommer 1933 in München die Schikanen der Machthaber. Kolpinghäuser wurden geschlossen, Vereine verboten, alle gesellschaftlichen und politischen Aktivitäten wurden untersagt. Um einer Auflösung zuvorzukommen, kam es zur Aufgabe der Verbandsstruktur als berufsständiger Organisation. So stand man nicht mehr in Konkurrenz zur beherrschenden Nationalsozialistischen Deutschen Arbeitsfront.

Die Jugendgruppen wurden zwar verboten, man traf sich aber spontan zu geheimen Treffen, wusste ein ehemaliges Mitglied des Jungmännerbunds zu berichten.