Schönau Erstaunlicher „Artenreichtum“

Schönau (jab). Vom gefürchteten Wild- zum heiß geliebten Kuscheltier, und weiter zum begehrten Sammlerobjekt. Unter dem Gattungsbegriff „Teddy-“ hat der Bär in den vergangenen hundert Jahren eine beachtliche Entwicklung hingelegt. Eine liebevoll gestaltete Ausstellung im Schönauer Heimatmuseum Klösterle gibt derzeit einen Einblick in die Artvenvielfalt, die der Teddybär seit seiner Erfindung Anfang des 20. Jahrhunderts hervorgebracht hat.

16 Leihgeber aus dem Umfeld des Fördervereins Klösterle haben Ausstellungsmacherin Hildegard Seger ihre wohl gehüteten Schätze von hohem ideellen wie durchaus auch materiellen Wert anvertraut; insgesamt 161 Exmplare geben sich nun auf den Ausstellungstischen im Klösterle ein bäriges Stelldichein.

Der Blick auf den „Artenreichtum“ der versammelten Teddybären-Gesellschaft lässt staunen, schmunzeln und freuen: Ob als Koala-, als Panda- oder als schlichter weicher Knuddelbär, ob als fingerkleine Miniatur oder als manns- oder doch zumindest kindshohes Exemplar, mit Gipsbein, in Teufelchen-Montur oder in der Uniform der britischen Palastwache: Die Tiere kommen in den unterschiedlichsten Varianten zwischen herzig und originell daher.

In warmen Worten hat Hildegard Seger vielen Teddys eine kleine Geschichte zur ihrer Herkunft beigegeben; in einer persönlichen Führung gibt es von solchen Hintergründen noch viel mehr. Zum Teil präsentieren sich die Teddybären in kleinen Szenarien – als aufmerksame ABC-Schützen in der Bärenschule, als Genießer an der fein gedeckten Kaffeetafel oder als rastende Wandergruppe in Ledertracht. Auch ist längst nicht ausgemacht, dass ein Teddybär immer nur aus weichem Kuschelstoff zu sein hat: Es gibt ihn auch aus Stroh oder aus Holz, aus Ton oder im edlen Silberlook.

Das wohl älteste Exemplar der Ausstellung stammt aus dem Jahr 1905: Die Schuhknopfaugen blicken wach und lebendig wie eh und je in die Gegend, das lichte Fell freilich zeugt davon, dass der Teddy in seinem Leben reich bespielt und bekuschelt worden sein muss.

Wandtafeln und Überblicksdarstellungen liefern Hintergrundinformationen zu Geschichte und Entwicklungsphasen der brummigen Gesellen, und dazu, was einen Teddybären vom persönlichen Lieblingsstück zum wertvollen Sammlerobjekt macht.

In seiner Einführung zum Ausstellungsthema hatte Dietmar Maldacker als Vizevorsitzender des Klösterlevereins bei der Ausstellungseröffnung am Samstag die Entwicklungsgeschichte des Teddybären beleuchtet. Die „Geburt“ des Teddybären als Symbolfigur des US-Präsidenten Theodor „Teddy“ Roosevelt Anfang des 20. Jahrhunderts durfte dabei ebenso wenig fehlen wie die Geschichte von Margarethe Steiff.

Die Ausstellung läuft bis zum kommenden Sonntag, 3. Dezember, im Klösterle in Schönau. Sie ist am Donnerstag, 30. November sowie am Samstag und Sonntag, 2. und 3. Dezember, jeweils von 14 bis 18 Uhr geöffnet.