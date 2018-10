Schönau „Es gibt die Suche nach Lebenssinn“

Pfarrer Helmut Löffler wird heute, Samstag, 27. Oktober, um 18.30 Uhr, in der katholischen Kirche St. Johann Baptist in Todtnau in sein Amt eingeführt.

Von Christoph Schennen

Schönau/Todtnau. „Zentraler Bestandteil dieses Gottesdienstes ist die Investitur in der Mitte des Gottesdienstes“ erzählt Pfarrer Löffler. „Dekan Gerd Möller fragte mich, ob ich bereit bin, die Aufgabe zu übernehmen. Außerdem bin ich verpflichtet, das Glaubensbekenntnis abzulegen. Anschließend überreicht mir der Dekan die Schlüssel für die Kirche und die Gebäude der katholischen Kirche.“

„Bei mir wird es außerdem so sein“, so der Pfarrer weiter, „dass Vertreter vom Pfarrgemeinderat und die Gemeindereferentin hinter mir stehen werden. Das ist ein schönes Zeichen, dass ich kein Einzelkämpfer bin.“

Helmut Löffler ist ein erfahrener Pfarrer. Seine Karriere begann als Diakon in Pforzheim. Dann fungierte er als Priestervertreter in Lenzkirch und Malsch (bei Ettlingen) und als Pfarrvikar in Ostrach und in Hartheim (Odenwald). Zuletzt war er 14 Jahre Leitender Pfarrer in der Seelsorgeeinheit Aglasterhausen-Neunkirchen (Odenwald). „Ich bin dann aufgefordert worden, über einen Wechsel nachzudenken, habe mich dann auf die Pfarrstelle in der Seelsorgeeinheit Oberes Wiesental beworben und das Erzbistum Freiburg hat mir dann die Pfarrstelle übertragen“, sagt Löffler. Seine Aufgabe ist es, die 6700 Katholiken in Schönau, Todtnau, Wieden, Todtnauberg und Geschwend mit dem Gemeindeteam vor Ort als Seelsorger zu betreuen.

Für den katholischen Priester ist es eine Rückkehr in die Heimat. Er ist in Freiburg geboren und in Buchenbach aufgewachsen. Um höhere Bildung zu erlangen, war der Bauernsohn darauf angewiesen, das Heimatdorf zu verlassen. Er besuchte das katholische Internat in Saßbach, das einen entscheidenen Einfluss auf seine Berufswahl hatte. „Ich war von der Kindheit an fasziniert vom Priesterberuf und habe immer Pfarrer gespielt.“ In seiner Jugend hat er viele Vorbilder erlebt, die gute Pfarrer waren. Weil die katholische Kirche immer ein zentraler Bestandteil seines Lebens war, entschied er sich, Geistlicher zu werden.

Katholische Pfarrer erleben schwere Zeiten

Es ist derzeit nicht einfach, katholischer Pfarrer zu sein. Die zahlreiche Fälle von sexuellem Missbrauchs in der katholischen Kirche, fragwürdige Immobiliengeschäfte des Bistums Eichstätt in den USA und ein Bischof in Limburg, der sich eine luxuriöse Bischofsresidenz bauen lässt, prägen das öffentliche Bild der katholischen Kirche und haben sie in Verruf gebracht. Wie reagieren die Wiesentäler Katholiken auf solche Skandale? Pfarrer Löffler sagt dazu: „Ich werde damit kaum konfrontiert. Im Gegenteil: die Bürger sind freundlich und hilfsbereit, und sie sind dankbar, dass ein neuer Pfarrer hierher gekommen ist.“

„Fest steht für mich, dass die Kirche alles daran setzen muss, dass sexuelle Übergriffe in Zukunft verhindert werden. Ein Pfarrer, der wegen sexuellem Missbrauch überführt wurde, kann nicht mehr als Pfarrer arbeiten.“ Könnte die Abschaffung des Zölibats sexuellen Missbrauch entgegenwirken? „Ich bin von der zolibatären Lebensform überzeugt“, sagt Löffler. „Ob das Zölibat abgeschafft wird, entscheide nicht ich, und ich bin auch froh, dass ich diese Entscheidung nicht treffen muss.“

Eine gute Zusammenarbeit mit den Haupt- und Ehrenamtlichen ist dem 46-Jährigen wichtig. Junge Familien, Kinder und Jugendliche wolle er verstärkt durch zielgruppenspezifische Angebote in die Kirche einbinden. Die Kommunion und die Firmung will er so gestalten, dass es für die Kinder und Jugendlichen eine positive Erfahrung wird.

Trotz zunehmender Säkularisierung ist dem Kirchenmann nicht bang um die Zukunft der Kirche. „Es gibt die Suche nach Lebenssinn und die Suche nach einem authentischen Vertreter der Kirche, der da ist bei den Menschen. Das Christentum ist ein hilfreiche Botschaft für die Menschen.“

Dankbar ist er darüber, dass ihm mit dem Verwaltungsbeauftragten Dominik Zipfel ein Berater zur Seite steht, der sich um bauliche und finanzielle Angelegenheiten der Kirche kümmert.

Und auch Haushälterin Walburga Marx, die für Pfarrer August Schuler den Haushalt organisierte, bleibt ihm treu.