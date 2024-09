Schönau: Es gibt kein ruhiges Hinterland

Pflege von Ehrengrab

Die Kritik an der Existenz des Ehrengrabs und daran, dass dieses auf Gemeindekosten gepflegt wird, kann Schelshorn nicht nachvollziehen. Vielen sei nicht bekannt, was ein Ehrengrab bedeute. Zudem sei es kein großer Aufwand, das Grab mit Blumen zu versorgen oder zu säubern. Der Bürgermeister kündigt an, dass er sich in der kommenden Gemeinderatssitzung am 30. September nochmals tiefer zu dieser Thematik äußern will.

Die Ruine des Schlageter-Denkmals auf dem Letzberg, die als weiterer Anziehungspunkt für Rechtsextreme gilt, werde von der Stadt nur insofern gepflegt, dass sie dort mäht, um der Verkehrssicherungspflicht nachzukommen. Das Anbringen einer einordnenden Infotafel am Denkmal sei seit den 1970er-Jahren öfters im Gemeinderat zur Sprache gekommen – ohne dass diese jedoch jemals realisiert wurde. Dies soll sich nun ändern: Schelshorn rechnet damit, dass das Gremium diese bald befürworten wird. Allerdings, so betont der Bürgermeister, plädiere er für eine Aufschrift „in neutralster Form“ auf der Infotafel. Ansonsten bestehe die Gefahr, dass damit ein weiterer „Wallfahrtsort“ für Rechtsextreme beziehungsweise ein Grund für Gegenaktionen geschaffen wird.

Hintergrund

Details zur Demo

Durch die sonst eher ruhigen Straßen Schönaus war am Montag, 12. August, ein Demonstrationszug unterwegs, an der Spitze ein großes Transparent des „Black Block Oberes Wiesental“ mit der Aufschrift „Es gibt kein ruhiges Hinterland“. Etwa 40 Personen waren laut Anmelderin Larissa Kraus dem Aufruf zur Demonstration in Schönau gefolgt. Schönaus Bürgermeister Peter Schelshorn berichtet hingegen von gezählten 27 Demonstrationsteilnehmern. Laut Kraus gab es ein breites Spektrum an Teilnehmern, das bis zum Vorsitzenden der Freien Wähler in Schönau reichte. Die Demonstranten versammelten sich zunächst am Schönauer Friedhof. Der Demonstrationszug zog dann mit Sprechchören wie „Es gibt kein Recht auf Nazi-Propaganda“ oder „Nazis raus aus dieser Stadt“ auch bis zur Ruine des Schlageter-Denkmals auf dem Letzberg. Das Motto der Demonstration „Es gibt kein ruhiges Hinterland“ beruhe auf eben diesem in der Antifa-Szene gängigen Slogan und ziele darauf ab, dass sich Rechtsextreme auch in kleineren Orten nicht unbeobachtet fühlen sollen. „Wo Faschisten sind, ist auch die Antifa“, betont Kraus. Die Demo sei auch als Hommage an die großen Antifa-Demos in den 1980er-Jahren zu sehen. Kraus zeigt sich zufrieden mit dem Ablauf der Demo und berichtet, dass auch die begleitenden Polizeibeamten einen friedlichen Verlauf bescheinigten. Besonders freue sie sich darüber, dass es viel Zustimmung von Personen aus dem Fenster oder von Balkonen am gegeben habe. Auch hätten sich Personen am Wegesrand spontan dem Demonstrationszug angeschlossen.

Albert Leo Schlageter

wurde am 12. August 1894 in Schönau als siebtes Kind einer Bauernfamilie geboren. Nach einem Fronteinsatz im Ersten Weltkrieg wurde er 1917 zum Leutnant ernannt und danach mit dem Eisernen Kreuz Erster Klasse ausgezeichnet. 1921 schloss er sich dem Freikorps Hauenstein in Oberschlesien an und nahm an Kämpfen gegen polnische Freischärler teil. 1923 besuchte er den ersten Parteitag der NSDAP. Im gleichen Jahr organisierte und leitete er einen Stoßtrupp für Sabotageakte gegen die Besatzungstruppen im Ruhrgebiet. Nach seiner Verhaftung wurde Schlageter zum Tode verurteilt und am 26. Mai 1923 hingerichtet. Auf Initiative der NSDAP fand eine Gedächtnisfeier für Schlageter statt; er wurde fortan als Märtyrer der nationalsozialistischen Bewegung geehrt.