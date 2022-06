Schönau EWS-Chef Sladek sieht Energiebranche in Aufruhr

Nahwärmenetze

Ein weiteres wichtiges Geschäftsfeld der EWS sind die Nahwärmenetze.

In diesem Jahr soll laut EWS Netze-Geschäftsführer Martin Halm das Nahwärmenetz in Höllstein fertig gestellt werden, das an das Nahwärmenetz in Steinen angebunden wird. In Hausen könnte ebenfalls ein Nahwärmenetz entstehen; die abschließende Entscheidung stehe aber noch aus.

Nahwärmenetze sind teuer, erläuterte Halm: Jeder Meter koste 650 bis 900 Euro, eine Heizzentrale neun bis zehn Millionen Euro.

Geschäftsverlauf

Der Geschäftsverlauf sei derzeit schwierig, sagte Alexander Sladek. Die EWS habe 2021 ein schlechteres Ergebnis erzielt als in den Vorjahren. Bei Strom und Gas gebe es massive Preissteigerungen, und die Energiebranche sei in Aufruhr. „Wir befinden uns in einer herausfordernden Zeit“, so Sladek.

Positiv seien, so Sladek, die Initiativen der Bundesregierung zur Beschleunigung des Ausbaus der erneuerbaren Energien („Osterpaket“). Eine Erhöhung der Flächenkulisse für Windkraft, die Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsverfahren und die Einstufung der Nutzung erneuerbarer Energien als „überragendes öffentliches Interesse, das der öffentliche Sicherheit diene“ seien positive Signale.