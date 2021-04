Schönau EWS-Heizzentrale in Betrieb

„Was vor gut zehn Jahren mit dem ersten Wärmenetz rund um das Rathaus und das Gymnasium begonnen hat, ist inzwischen zu einem Vorzeigeprojekt geworden. Die Stadt Schönau ist Vorreiterin bei der klimafreundlichen Wärmeversorgung.“

Die EWS bauen mit der Inbetriebnahme der Nahwärmezentrale ihren Geschäftsbereich Nahwärme weiter aus. „Die Wärmewende ist ein zentraler Bestandteil der Energiewende, daher werden wir auch in Zukunft den Ausbau der Nahwärmenetze in der Region vorantreiben“, betont Vorstand Alexander Sladek. „Besonders freut es uns dabei, dass wir nun zwischen unserem Unternehmenssitz und dem Schönauer Freibad die neue Heizzentrale in Betrieb nehmen können.“

Ein Anliegen bei der Umsetzung von Nahwärmenetzen sei den EWS die regionale Wertschöpfung, heißt es in der Mitteilung weiter. So wurden für den Bau der Heizzentrale in Schönau beispielsweise lokale Handwerksbetriebe beauftragt und auch die verwendeten Holzhackschnitzel stammen aus der Region.

Unverzichtbar bei der Realisierung des Nahwärmenetzes war und ist weiterhin die Zusammenarbeit mit der Stadt Schönau sowie den Schönauer Bürgern. Denn ein kostendeckendes Wärmenetz funktioniert nur dann, wenn die Kommune das Projekt unterstützt und möglichst viele Anwohnende ihre Gebäude an das Wärmenetz anschließen und auf Nahwärme umsteigen.

Der Großteil der Wärme – gut 80 Prozent – wird aus heimischem Holz gewonnen, teils aus Holzabfällen der Bürstenproduktion der Firma Frank Bürsten, teils aus Holzresten aus forstlicher Produktion. Aktuell werden im Wärmenetz Schönau jährlich mehr als 1000 MWh Wärme an die angeschlossenen Haushalte verteilt. Dies entspricht einer Menge von rund 100 000 Litern Heizöl beziehungsweise Emissionen von etwa 300 Tonnen CO2 pro Jahr, die im Vergleich zu einer Versorgung mit Heizöl eingespart werden können.

Nahwärme in Schönau ist komplett klimaneutral

Lediglich zur Abdeckung von absoluten Spitzenlasten an sehr kalten Wintertagen sowie als Ausfallreserve dient der neue Gaskessel, der zusätzlich 400 kW thermische Leistung erbringt. Der Anteil an Erdgas bei der Wärmeerzeugung bleibt somit gering. Und das bei der Verbrennung freigesetzte CO2 wird zudem durchgängig kompensiert: Zum Ausgleich fördern die EWS ein Photovoltaikprojekt in Indien sowie ein Projekt zur Energieeinsparung in Uganda. Damit ist die Nahwärme in Schönau komplett klimaneutral.

In Kombination mit der Solaranlage auf den Dächern der EWS-Gebäude reicht der in den neuen Blockheizkraftwerken produzierte Strom nun aus, um die EWS-Firmengebäude ganzjährig mit elektrischer Energie zu versorgen. Anfallende Überschüsse werden ins öffentliche Netz eingespeist und versorgen so indirekt auch die Schönauer Haushalte.

Die Anlage kann nun zwar technisch in Betrieb genommen werden, die feierliche Eröffnung steht jedoch noch aus. „Sobald die Corona-Regelungen es zulassen, wollen wir die neue Heizzentrale gebührend einweihen“, so Alexander Sladek. „Das geschwungene Gebäude mit seiner Holzfassade ist schon jetzt ein Blickfang.“