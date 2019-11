Schönau Experten stellen Berufe vor

Auch Handwerks-Berufe werden vorgestellt

Sie berichten in Vorträgen und individuellen Gesprächen über ihren eigenen Werdegang, Chancen und Risiken und die Faszination ihres gewählten Berufs. Vorgestellt werden Berufe aus den Bereichen Handwerk, Human- und Tiermedizin, Pharmazie, Wirtschaftswissenschaften, Jura, Informationstechnologie, Ingenieurwissenschaften, Architektur und Polizeiwesen. Basierend auf einer Umfrage bei den Schülern wird am Samstag auch das Berufsbild „Online-Business“ vorgestellt. Erstmals referieren Experten über Studium und Ausbildung in Pflegeberufen, in der Physiotherapie und in der Pädagogik.

Auch die Handwerkskammer Freiburg wird an der Veranstaltung mit einem Referenten und einem Informationsstand teilnehmen. Zusätzlich zu den Vorträgen und Gesprächen mit Clubmitgliedern werden unter anderem die Arbeitsagentur Lörrach, der Initiativkreis Oberes Wiesental, die IHK, das Landratsamt Lörrach, die Duale Hochschule Baden-Württemberg (DHBW), die Universitäten Freiburg und Basel, die Fachoberschule Nordwestschweiz und die Polizeidirektion Freiburg mit Fachpersonal an Thementischen in der Aula des Gymnasiums vertreten sein.

Ebenfalls in der Aula werden zu Beginn der Veranstaltung drei Abgänger vom Gymnasium Schönau in einer Talk-Runde über ihre aktuellen Erfahrungen an einer Universität und Pädagogischen Hochschule und dem Direktseinstieg in eine Berufslehre berichten.

Unabhängig von der Börse bietet der Rotary Club Schülern die Möglichkeit, Betriebe zu besichtigen oder Schnupper-Prakltika zu absolvieren. Für Praktika können sich die Schüler direkt bei den Unternehmen melden. Betriebsbesichtigungen werden im Laufe des Schuljahres durch die Lehrer organisiert. Eine Liste mit Kontaktdaten wird am Samstag ausliegen und kann auf der Internetseite schopfheim-wiesental.rotary.de heruntergeladen werden.