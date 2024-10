Schönau: Expertin rät zu Filter für Spurenstoffe

Für die Erfordernis einer Spurenstoffelimination gibt es einen Kriterienkatalog. Wenn einige Kriterien daraus erfüllt sind, ist es sinnvoll, eine Spurenstoffelimination in den Klärprozess zu integrieren. Erfüllt seien in Wembach zwei „Einzelfallkriterien“ und ein „eindeutiges Kriterium“, so Hiller. Als erfülltes „Einzelfallkriterium“ gilt etwa, dass das geklärte Wasser in die Wiese geleitet wird. Das Wiese-Wasser versickert in den Langen Erlen in Basel und wird als Grundwasser zur Wasserversorgung von Basel genutzt.

Viel Fremdwasser

Hiller wies auch auf den hohen Anteil an Fremdwasser im Klärprozess hin. Er betrug 2022 76 Prozent. Fremdwasser ist Wasser, das im Klärprozess mitbehandelt wird, obwohl es kein Schmutzwasser ist.

Die Ingenieurin präsentierte auch die Ergebnisse der Energieanalyse. Das größte Einsparpotenzial liegt ihr zufolge beim Zwischenpumpwerk. Wenn man es mit energetisch optimal ausgelegten Kreiselpumpen erneuern würde, könnte man 50 000 Kilowattstunden (kWh) Strom pro Jahr sparen.