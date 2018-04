Schönau Exzellente Aufklärungsquote

Zufriedenheit herrschte gestern bei der Vorstellung der Kriminalitätsstatistik für 2017 beim Polizeiposten Schönau. Neben einem deutlichen Rückgang bei der Straßenkriminalität konnte Postenleiter Lothar Mühl bilanzieren, dass die Aufklärungsquote auf dem höchsten Stand seit der Zusammenlegung der Polizeiposten im oberen Wiesental im Jahr 2005 liegt.

Von Peter Schwendele

Oberes Wiesental. Die aktuell fünf Polizisten des Polizeipostens Schönau kümmern sich um rund 17 600 Einwohner von Zell bis Todtnau und decken dabei gut ein Viertel der Fläche des Landkreises ab. Im Bereich des Schönauer Postens wurden 2017 insgesamt 734 Straftaten begangen, das sind 67 Fälle (8,4 Prozent) weniger als im Jahr davor, was Postenleiter Mühl als „deutlichen und erfreulichen Rückgang“ bewertete. Insgesamt liege man mit dieser Zahl auch unter dem Mittelwert der letzten fünf Jahre. Zum Vergleich: Im gesamten Bereich des Polizeireviers Schopfheim gingen die Straftaten um 5,9 Prozent zurück, im Bereich des Polizeipräsidiums Freiburg um 3,9 Prozent.

Die Aufklärungsquote im Bereich des Polizeipostens Schönau stieg dagegen, und zwar um 2,9 Prozent auf 71,8 Prozent, den höchsten Wert seit 2005. „Das ist ein herausragendes Ergebnis“, so Lothar Mühl, „das geht nur mit sehr guter Polizeiarbeit, die hier von den Kollegen geleistet wird.“

Zu den einzelnen Deliktbereichen gab der Postenleiter dann weitergehende Ausführungen. Bei den Körperverletzungen wurde ein Rückgang von neun Fällen (7,1 Prozent) auf 117 Fälle dokumentiert. Das Gros der Delikte entfiel auf einfache Körperverletzungen, gefährliche Körperverletzungen wurden 21 gezählt. Sehr häufig spielten sich diese Delikte im häuslichen Umfeld ab, erläuterte Mühl, in der überwiegenden Zahl der Fälle nehme der Alkohol eine mitentscheidende Rolle ein. An Gewaltdelikten, zu denen neben der gefährlichen Körperverletzung auch Raubstraftaten gehören, weist die Statistik 2017 27 Fälle auf, einer weniger als im Jahr davor.

Einen Abwärtstrend konnte Lothar Mühl auch bei den Diebstählen verzeichnen. Mit 126 ging die Anzahl der Fälle um 48 (27,6 Prozent) zurück. Dies bedeutet gleichzeitig den niedrigsten Wert im Fünf-Jahres-Zeitraum. Gesunken ist unter anderem die festgestellte Anzahl der Ladendiebstähle, und zwar von 20 auf sechs, wobei der Postenleiter hierzu klarstellte, dass man mit einer hohen Dunkelziffer rechnen müsse. Ebenfalls gesunken sind die Fahrraddiebstähle (von 14 auf vier).

Spektakulärer Tresordiebstahl

Leichte Anstiege gab es dagegen bei den Diebstählen aus Firmen (von zehn auf 13) und aus Gaststätten/Hotels (von neun auf 14), wobei Mühl an den spektakulären Fall erinnerte, bei dem Diebe mit einem aus einem Wiedener Hotel entwendeten Tresor auf der Flucht waren.

Nur eine geringe Zahl vermerkte die Polizei 2017 bei den Wohnungseinbrüchen; deren sieben bedeuten zwei weniger als im Jahr davor. Das obere Wiesental spiele aufgrund seiner topografischen Lage und seiner eingeschränkten Fluchtmöglichkeiten bei den häufig in der Region operierenden Banden nur eine untergeordnete Rolle, konnte der Postenleiter beruhigend versichern.

Besonders positiv wurde der Rückgang der Straßenkriminalität um 43 Fälle (34,4 Prozent) auf 82 Fälle zur Kenntnis genommen. Der Schwerpunkt liege hier bei den Sachbeschädigungen (49), von denen wiederum das Gros (40) Kraftfahrzeuge betreffe. Erfolge würden sich insbesondere zeigen bei jugendtypischen Verfehlungen, die man aufgrund der guten Vernetzung von Jugendsachbearbeiter Markus Becker bisweilen im Vorfeld abbremsen könne. Hier mache sich auch die gute Jugendarbeit der Kommunen und der Einsatz der Schulsozialarbeiter positiv bemerkbar, lobte Mühl die stimmige Kooperation.

Bei den Rauschgiftdelikten gab es im vergangenen Jahr einen Anstieg um elf Fälle (15,3 Prozent) auf 83 Fälle. Der Schwerpunkt liege auf der weichen Droge Cannabis, „harte Drogen spielen bei uns eine untergeordnete Rolle“, sagte der Postenleiter. Einen leichten Anstieg von 115 auf 120 Fälle verzeichnete die Polizei auch bei den Vermögens- und Fälschungsdelikten.

Was die drei Städte im Gebiet des Polizeipostens Schönau anbelangt, verzeichnet Zell einen Zuwachs, Schönau und Todtnau einen Rückgang an Straftaten. In Zell stieg die Anzahl der Fälle von 292 auf 319, hauptsächlich zurückzuführen auf den Bereich Vermögen/Fälschung (28 auf 51 Fälle). In Schönau konnte ein Rückgang von 58 Taten verzeichnet werden (203 auf 145) und in Todtnau ein Rückgang von 34 Fällen (243 auf 209).

Bei den Tatverdächtigen ergab sich ein leichter Rückgang von 420 auf 404. Der Anteil der nicht-deutschen Tatverdächtigen liegt bei 34 Prozent.

Insgesamt konnte Postenleiter Mühl von einem „außerordentlich guten Ergebnis“ sprechen, das auch von Michael Trefzer, dem stellvertretenden Leiter des Polizeireviers Schopfheim, unterstrichen wurde: „Sie machen alles richtig: Die Straftaten gehen runter, die Aufklärungsquote steigt.“

Die Vertreter der Kommunen, Zells Bürgermeister Peter Palme, Schönaus Hauptamtsleiter Dietmar Krumm und Gerhard Asal, Ordnungsamtsleiter in Todtnau, bekräftigten, dass die Zusammenarbeit mit der Polizei bestens funktioniere. Auch die Kooperation mit dem Amtsgericht und den Caritas-Mitarbeitern im oberen Wiesental wurde gelobt.