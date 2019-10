Schönau Fantastische Konzertmatinee

Für die jungen und talentierten Musiker war das eine gute und einzigartige Gelegenheit, ihre vielseitigen musikalischen Begabungen und ihr Können vor einem interessierten und ebenso erwartungsfrohen Publikum eindrucksvoll unter Beweis zu stellen. Breit gefächert waren die vom Publikum mit verdientem Applaus bedachten Vorführungen, deren Bandbreite von Barock über Klassik bis hin zu modernen Stücken reichten. Vielseitig wie ihre Musik waren auch die von den Musikschülern verwendeten und – wie man sehen konnte – bestens beherrschten Instrumente.

Ab und an wurden die jungen Künstler bei ihren Auftritten auch von ihren Musiklehrern und Ausbildern begleitet, so auch Leonie Daubmann bei ihrer meisterlichen und viel bestaunten Darbietung auf ihrer Querflöte mit dem Konzert in D-Dur, opus 29, sowie mit Andante in C-Dur aus dem Köchelverzeichnis 315 von Wolfgang Amadeus Mozart. In beiden Stücken wurde sie von Arne Marterer auf dem Klavier begleitet. Auch die weiteren Musiker ließen die Zuhörer immer wieder aufhorchen. Zu ihnen zählte auch Augustin Bernauer auf seiner Klarinette. Vielseitiges Können und das Beherrschen ihrer Instrumente zeigten mit ihrem virtuosen Spiel auf ihren Violinen Laila Daus und Tobias Schlageter, von Arne Marterer auf dem am Klavier begleitet, im Konzert für zwei Violinen, opus 3.11, erster Satz von Antonio Vivaldi. Gelernt ist eben gelernt; das galt auch für die jungen Musiker Julia Wernet und Manuel Gierth am Klavier. Ebenso stellten Ronja Jehle und Natalie Antoninova ihr sicheres und gefühlvolles Beherrschen des Akkordeons unter Beweis. Gleichfalls überzeugen konnten mit ihren Auftritten Roman Steinebrunner auf dem Saxophon, Greta Esser und Maria mit ihren Querflöten sowie Annika Wunderle, ebenfalls mit ihrer Querflöte. Für einen großartigen und mit viel Applaus bedachten Abschluss sorgten schließlich Marius auf der Posaune zusammen mit Arne Marterer am Klavier mit dem Stück „Fantasy for Trombone“ von James Curnow.