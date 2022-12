Initiiert wurde der Adventskalender in den vergangenen drei Jahren von der Agendagruppe „Aktiv für Schönau“. Seitdem zieren die Bilder der Schönauer Künstlerinnen Renate Schmidt und Margot Krämer die Fenster des Schönauer Rathauses. „Die Idee dabei war, uns nach dem Künstler Friedensreich Hundertwasser zu richten“, erzählt Renate Schmidt. Sie und Margot Krämer, ehemalige Kunstlehrerin am Gymnasium, teilten sich die Kalenderbilder auf. Seit dem 1. Dezember werden schon alle Bilder gezeigt und nicht mehr nach und nach aufgedeckt. Die Stadt hat dazu in eine neue LED-Beleuchtung investiert, damit die Bilder noch besser zur Geltung kommen. Gemalt wurden die Bilder auf ganz dünnem, durchscheinendem China-Papier mit speziellen Farben aus einer Mischung von Acryl und Aquarell, wie Schmidt informiert. „Allein die Farbe für den Kalender kostete über 300 Euro“, so Schmidt. Als der „lebendige Adventskalender“ vor vielen Jahren vom mittlerweile aufgelösten Gewerbeverein ins Leben gerufen wurde, gab es noch ein tägliches Rahmenprogramm am Abend, wobei jedes Fenster einzeln geöffnet wurde. Dies gibt es heute nicht mehr – der Aufwand ist zu groß. Der Kalender komme jedoch laut Schmidt gut bei der Bevölkerung an, wie die vielen positiven Rückmeldungen zeigten. Text/Foto: Verena Wehrle