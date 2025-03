Schönau: Feuerwehr Aitern braucht mehr Platz

Zentrale Küche könnte wirtschaftlich tragfähig sein

Eine zentrale Küche, die beide Schulen versorgt, könnte wirtschaftlich tragfähig sein und sicherstellen, dass alle Schüler im GVV Zugang zu gleichwertiger Verpflegung haben, so Prekur weiter. Der Antrag komme zum richtigen Zeitpunkt, denn die nächste Besprechung mit dem Küchenplaner findet am 2. April statt. In der nächsten Versammlung will Schelshorn über das Ergebnis des Gesprächs mit dem Küchenplaner berichten. Ausgeschlossen sei, dass eine mögliche Umplanung zu einer Verzögerung bei der Umgestaltung des Buchenbrandareals führt.