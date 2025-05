Schönau: Feuerwehr Schönau hat 50 Einsätze

Medizinische Taskforce: Um der immer größer werdenden Bedeutung für Zivil- und Bevölkerungsschutz gerecht zur werden, beteilige sich die Schönauer Wehr auch an der Aufstellung der 44. Medizinischen Taskforce des Regierungsbezirks Freiburg. Das Landratsamt Lörrach habe die Kommandanten der Feuerwehren angeschrieben, um die ersten beiden Mannschaftstransport-Fahrzeuge der Teileinheit „Dekontaminierung für Verletzte“ unterbringen zu können. Eines stehe nun in Schönau. Das Gute sei, dass dieses Fahrzeug zur kommunalen Gefahrenabwehr auch in Einsätze der Feuerwehr Schönau eingebunden werden könne.

Jugendarbeit: Markus Kiefer berichtete in seiner Funktion als Jugendwart über die Jugendarbeit. Zur 13-köpfigen Jugendfeuerwehr zählten vier Mädchen und neun Jungen, darunter auch Jugendliche aus Aitern und Böllen, die man mit ausbilde. Neben den 19 Proben habe es unter anderem ein mit der Wembacher Feuerwehr veranstaltetes Gemeinschaftszeltlager, die Teilnahme am Utzenfelder Spiellauf, eine Weihnachtsfeier, einen Ausflug in das „Fun-Dorena“ und den Kletterpark sowie die Weihnachtsbaumsammlung gegeben. Beteiligt habe man sich auch am Kinderferienprogramm.

Beförderung: Eine besondere Überraschung gab es für den Kommandanten Jürgen Bianchi bei den Beförderungen, denn der stellvertretende Kreisbrandmeister Claus Werner beförderte ihn zum Hauptfeuerwehrmann.