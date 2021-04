Schönau Fördermittel für Pläne vor Ort

Oberes Wiesental . Die Vorhaben reichen von der Landwirtschaft über Tourismus, Naturschutz bis zu Bildung und Kultur. „Als international anerkannte Modellregion für nachhaltige Entwicklung leistet das Biosphärengebiet Schwarzwald wertvolle Unterstützung in einer wirtschaftlich unsicheren Lage und initiiert Investitionen direkt in der Region. Das Förderprogramm des Landes ermöglicht es kreativen und rührigen Menschen in Vereinen, Betrieben und Kommunen, ihre Pläne tatkräftig umzusetzen“, erklärte die Vorsitzende des Lenkungskreises, Regierungspräsidentin, Bärbel Schäfer, und freute sich über die große Bandbreite der Vorhaben.

Gefördert werden unter anderem die Ausstattung eines Biosphärenklassenzimmers in der Nachbarschaftsschule Kleines Wiesental, die ökologische Aufwertung eines ehemaligen Schwimmbads zu einem Naturteich in Häusern, eine Veranstaltungsreihe „Wald-Wasser-Boden im Klimawandel“ in Häusern, ein Kinderwanderweg in Dachsberg, ein Mobilitätskonzept für das Kleine Wiesental, ein didaktisches Arboretum zu alten Apfelsorten in Zell, Streuobstpflanzungen im Zeller Bergland sowie landwirtschaftliche Maschinen zur Landschaftspflege.