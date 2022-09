Über Publikum am internationalen Abend mit Poprock und Chansons am Sonntag, 30. Oktober, 19 Uhr, freut sich das Trio MeHaR. Carolina Bruck-Santos singt und wird von Oliver Schmidt am Piano und der Gitarre sowie Thomas Braun am Schlagzeug begleitet. Der Kartenvorverkauf für das Konzert mit Christoph Köpfer und Band sowie das Trio MeHaR beginnt am Freitag, 7. Oktober, in der Tourist-Information in Schönau. Die Plätze sind begrenzt.