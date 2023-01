Schönau Frank Bürsten für Energieeffizienz ausgezeichnet

Schönau. Zum fünften Mal wurde der Gipfelstürmer-Award des Netzwerks regionale Kompetenzstellen Energieeffizienz (KEFF) am Mittwoch in Stuttgart an Unternehmen aus Baden-Württemberg verliehen. Einer der beiden dritten Preise, der mit einem Preisgeld von 3000 Euro dotiert ist, ging an die Schönauer Firma Frank Bürsten, wie das Umweltministerium des Landes in einer Pressemitteilung informiert.