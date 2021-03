Schönau Franziska Poprawaist Konrektorin

Die in Dresden geborene Lehrerin hat in Freiburg die Fächer Deutsch, Biologie und Geographie studiert. Seit 2014 unterrichtet sie an der Schönauer Grundschule und gestaltet dort das Schulleben in prägender Weise mit. Sie organisiert die Sportveranstaltungen der Schule und sie ist intensiv in die Stundenplangestaltung eingebunden. Die Aufführungen der von ihr geleiteten Theater-AG waren Glanzlichter der vergangenen Schuljahre. In besonderem Maße setzt sie laut Pressemitteilung an der Schule seit Jahren Impulse im Bereich „Soziales Lernen“. Ihre Bestellung ist laut Pressemitteilung ein Glücksfall für die Schule, denn sie steht für die Kontinuität.