Im Jahr 2022 hat Springfeld ein Buch veröffentlicht, in dem er unter anderem die Bedrohungen durch Rechtsradikale in seiner Heimat Zwickau beschreibt. Ende Januar 2025 erscheint von ihm die Publikation „Der Westen hat keine Ahnung, was im Osten passiert: Warum das Erstarken der Rechten eine Bedrohung für uns alle ist“.