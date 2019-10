Schönau „Gegen das Vergessen“

Schönau (vs). Einer dieser Zeitzeugen, Alt-Bürgermeister Richard Böhler, war darüber hinaus bereit, das Interview in der Anwesenheit einiger Schüler zu führen und diesen auch Fragen zu beantworten. Auch Paula Gersbacher, Michael Schmuck, Anna Strecker und Robert Schneider waren ebenfalls bereit, ihre persönlichen Erinnerungen an die NS-Zeit zunächst mit dem Kamerateam, darunter der Regisseur des Films, Nico Gerspacher, und später auch mit jedem Zuschauer zu teilen.

Schulleiter Jörg Rudolf konnte zu Beginn rund 150 Zuschauer begrüßen. Er bedankte sich bei Nico Gerspacher und Markus Gromer für die Verwirklichung des Projektes und das Einbeziehen des Gymnasiums Schönau. Besonders beeindruckt, so Rudolf, habe ihn das Grundmotiv des Films: „Gegen das Vergessen“. Die Erinnerungskultur soll Menschen dazu bringen, alte Fehler nicht wieder zu begehen und langfristig für Frieden in der Welt sorgen. Auch das Gymnasium Schönau möchte sich daran beteiligen, dass Schüler verstärkt über die Zeit des Nationalsozialismus aufgeklärt werden. Der Film soll daher ein fester Bestandteil des Geschichtsunterrichts an der Schule werden.