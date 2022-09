Schönau Gemeinsam fahren, sich austauschen, informieren

Schönau. Zum dritten Mal in Folge versammeln sich in Schönau am Samstag, 17. September, zahlreiche Biker, um ihrer gemeinsamen Leidenschaft zu frönen: Dem genussvollen Fahren auf ihren Elektromotorrädern. Wie in den vergangenen Jahren werden mehr als 50 Bikes für die gemeinsame Ausfahrt erwartet – und wie in den vergangenen Jahren wird es erneut erstaunte Blicke der Anwohner geben, die eine große Anzahl von Motorrädern gut zu sehen, aber kaum zu hören bekommen werden, heißt es in einer Mitteilung.