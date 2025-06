Schönau: Geplante Ferienhäuser am Golfplatz sorgen für Diskussion

Sieben Ferienhäuser und ein Clubheim möchte die Ruga Golf GmbH beim Schönauer Golfplatz errichten. Zur Bauvoranfrage gab es eine ausführliche Diskussion im Schönauer Gemeinderat. Die Ferienhäuser sollen alle einheitlich in eingeschossiger Bauweise mit Satteldach und jeweils zwei Stellplätzen errichtet werden. Vorgesehen ist je Haus ein Wohn- und Essbereich, zwei Schlafräume, ein Bad und ein Abstellraum mit Haustechnik. Die Häuser sollen nicht unterkellert werden. Das Clubheim ist ebenfalls in eingeschossiger Bauweise mit Satteldach und ohne Unterkellerung geplant. Dort soll ein Gastraum mit Thekenbereich und eine Küche mit Lagerraum entstehen. Die Hauptfrage im Gemeinderat, die Rätin Marika Prekur in den Raum warf: „Werden die Häuser in nachhaltiger Bauweise erstellt?“ Sie sagte: „Ich will nicht, dass etwas gebaut wird, bei dem wir die Nachhaltigkeit opfern.“