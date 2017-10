Schönau Gerechter für die einzelnen Mitglieder

Schönau (pele). Die Verwaltung hat der Verbandsversammlung in der jüngsten Sitzung den Entwurf des Haushaltsplans 2018 vorgelegt. Bei den Umlagen wird sich im kommenden Jahr durch Positionsverschiebungen einiges verändern. „Es wird gerechter für die einzelnen Mitgliedsgemeinden“, sagte Verbandsvorsitzender Peter Schelshorn.

Der Ergebnishaushalt umfasst im kommenden Jahr Erträge und Aufwendungen in Höhe von 5 148 000 Euro. Im Finanzhaushalt sind Einzahlungen in Höhe von 4 835 000 Euro und Auszahlungen in Höhe von 4 592 000 Euro registriert. Die Summe der Investitionen beläuft sich auf 363 000 Euro. Der größte Posten ist die Friedhofsanierung (rund 285 000 Euro).

Die Gesamtumlagen werden festgesetzt auf 3 340 000 Euro. Grundsätzlich wird ab dem kommenden Jahr eine Veränderung eintreten, weil verschiedene Punkte der Allgemeinen Verbandsumlage auf die anderen Umlagen umgeschichtet werden.

Die Allgemeine Verbandsumlage beträgt im kommenden Jahr 973 000 Euro und wird gegenüber dem laufenden Jahr um knapp 524 000 Euro entlastet.

Im Gegenzug steigen durch Umschichtungen von Steuerungs- und Serviceleistungen die übrigen Umlagen. Die Grundschulumlage beträgt 277 000 Euro (plus 48 000 Euro), die Gemeinschaftsschulumlage 132 000 Euro (plus 44 000 Euro), die Kindergartenumlage 738 000 Euro (plus 173 000 Euro), die Buchenbrandhallenumlage 93 000 Euro (plus 14 000 Euro), die Abwasserumlage 963 000 Euro (plus 178 000 Euro), die Friedhofsumlage 101 000 Euro (plus 21 000 Euro) und die Fremdenverkehrsumlage 59 000 Euro (plus 42 000 Euro).

Der Haushaltsplanentwurf wird nun in den Ratsgremien der einzelnen Mitgliedsgemeinden beraten.