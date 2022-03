Schönau Gut vorbereitet für die Zukunft

Am Gymnasium Schönau kann in der achten Klasse zwischen Spanisch und NwT (Naturwissenschaft und Technik) gewählt werden; in der zehnten Klasse haben die Schüler, die Spanisch gewählt haben, die Möglichkeit, an der DELE-Prüfung teilzunehmen. Für Schüler wird seit dem Schuljahr 2014/2015 ein spezielles Prüfungsformat, das DELE Para Escolares, angeboten. Dabei wird die Prüfung schulintern von speziell weitergebildeten Lehrern durchgeführt und je nach Ergebnis das Niveau A2 oder B1 errungen.

Diese Form der Prüfung wird auch am Gymnasium Schönau durchgeführt. Um die Prüfung zu bestehen, müssen Kenntnisse in vier Teilbereichen unter Beweis gestellt werden: Hörverstehen, Leseverstehen, schriftlicher Ausdruck und Sprechkompetenz. Darauf war im Unterricht und auch Zuhause schon Wochen vorher vorbereitet worden, bis Mitte Mai 2021 schließlich der Prüfungstag kam. Zunächst waren das Hör- und Leseverstehen an der Reihe, nach einer kurzen Pause der schriftliche Teil. Die mündliche Prüfung fand am selben Tag nachmittags statt. Die Ergebnisse erhielten die fünf Teilnehmer schon in den Sommerferien per E-Mail, doch die Diplome erreichten sie erst dieser Tage. Diese können sie nun etwa Bewerbungen beilegen, um ihr Sprachniveau nachzuweisen, auch wenn sie in der Kursstufe keinen Spanischkurs mehr belegen.