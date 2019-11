Schönau Harte Probe für Nachwuchsnarren

Am Montagabend fiel auch bei den Fasnächtlern in Schönau der Startschuss für die närrische Saison 2020. In absoluter Topform und bestens präpariert zeigten sie sich am 11.11., als im Café Goldmann mit der Bekanntgabe des Mottos 2020 – „Häsch de Boge überspannt, isch de Pfiil no in de Hand“ – in die fasnächtliche Kampagne gestartet wurde.