Schönau „Hartnäckigkeit hat Sie belohnt“

Von Christoph Schennen

Schönau. Estelle Herlyn erwähnte kurz die Höhepunkte der Firmengeschichte von 1986 bis heute. Aus einem Start-Up entstand die größte Energiegenossenschaft in Baden-Württemberg, so die wissenschaftliche Leiterin des Kompetenz-Centrums für nachhaltige Entwicklung (KCN) an der FOM Hochschule für Ökonomie und Management in Düsseldorf. Sie erinnerte an zwei Ereignisse, die sich in diesem Jahr zum 50. Mal jähren: die Veröffentlichung des Berichts „Grenzen des Wachstums“ des Club of Rome und die erste UN-Umweltkonferenz in Stockholm. Im Jahr 1987 wurde durch den Brundtland-Bericht der Begriff der „nachhaltigen Entwicklung“, also die gleichzeitige Verwirklichung von (nachholender) wirtschaftlicher Entwicklung und Umwelt- und Klimaschutz, populär. Nachhaltigkeit sei auch ein wichtiges Thema für die EWS, die nicht nur in ihrer Heimat, sondern auch im globalen Süden erneuerbare Energieprojekte umsetze, so die 49-Jährige.