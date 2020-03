Schönau „Heiß aufs gemeinsame Laufen“

„In diesem Jahr haben wir zum jetzigen Zeitpunkt schon weit über 300 Anmeldungen und damit so viele wie noch nie zuvor. Und täglich kommen rund fünf Anmeldungen dazu“, freute sich Jürgen Ekert kürzlich beim Pressegespräch in den Räumen eines weiteren neuen Hauptsponsors neben dem Maulburger Unternehmen Endress + Hauser, das von Anfang an mit im Boot saß: den Elektrizitätswerken Schönau (EWS).

EWS-Vorstandsmitglied Sebastian Sladek war sichtlich beeindruckt vom Engagement, das dieses Orgateam an den Tag legte. Er bewundere aber auch die Arbeit des Dikome-Vereins, Menschen hin zu eigenverantwortlichem Denken und Handeln anzuleiten. Und zwar ehrenamtlich und so einsatzfreudig wie die Helfer aus den Reihen der Blaulichtfraktionen, die sich ums körperliche Wohlergehen der Sportler, um deren Verpflegung an sieben Stationen entlang der Wiese und um den reibungslosen Ablauf des Projekts kümmern.

Auch die EWS werden ein Laufteam an den Start schicken. Für sie wie für alle anderen gilt: Wer mitläuft, spendet pro gelaufenem Kilometer mindestens einen Euro. Gestartet beziehungsweise abgerechnet wird an den Verpflegungsposten in Todtnau, Schönau/Wembach, Zell, Schopfheim, Steinen, Lörrach und schließlich Basel oder am Ziel in Kleinhüningen, das gegen 15.45 Uhr erreicht wird, wenn die Rechnung von „Pacemaker“ Kai Horschig aufgeht, der dafür sorgen will, dass die anvisierten 6.30 Minuten pro Kilometer eingehalten werden. Natürlich dürfen auch Leute spenden, die nicht mitlaufen.

Ungesiebt gehen die Spendengelder dorthin, wo Not am Mann ist: nach Dikome in Kamerun, wo sich der gleichnamige Schopfheimer Verein seit Jahren um ein besseres Leben der Menschen bemüht. Das sei zwar derzeit nicht ganz so einfach, weil Unruhen dem Land und der Bevölkerung gehörig zusetzen, sagte Vereinsvorsitzender Richard Renz. Er beruhigt aber auch: „Alle Einrichtungen, die wir aufgebaut haben und betreuen, blieben bisher ungeschoren.“ Das gelte für bisher drei Wasserversorgungen und die acht Brunnen, die mit Unterstützung von bisher 2700 Läufern und einer Spendensumme von 120 000 Euro im Bezirk Dikome gebaut wurden.

Momentan seien weitere Quellfassungen in Arbeit, die bald einen Hochbehälter speisen werden, der ein ganzes Dorf an sieben Entnahmestellen mit sauberem Wasser versorgen wird. 25 000 bis 30 000 Euro werde der Dikome-Verein in dieses Projekt investieren. Dafür dürfte es sich lohnen, auf Schusters Rappen vom Feldberg nach Basel zu joggen oder einfach nur so in den Geldbeutel zu greifen und Spenden locker zu machen. So wie eine Frau, von der Jürgen Ekert schwärmt: „Die Dame spendet jedes Jahr 2000 Euro aus ihrer Privatschatulle, weil sie helfen will und davon überzeugt ist, dass ihr Geld auf direktem Weg denen zugutekommt, die Hilfe wirklich brauchen.“

Info: Spendenkonto teamworx4: IBAN DE60 6835 1557 0018 2752 30 / BIC SOLADES1SFH Sparkasse Wiesental, Verwendungszweck: Name (und Buchungsnummer). Anmeldungen und weitere Infos unter www.teamworx4.de.