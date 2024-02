Schönau: Hexen stürmen Ratssitzung

In ihrer Ansprache blickte sie auf die Auseinandersetzung mit dem Zaun um den Rathausschulhof zurück. „En guets het des jo ka, des mues mer eu lo, Schönau isch wäge dem Gezanke sogar im Fernseh cho.“ Rathauschef Peter Schelshorn nahm die Entmachtung gelassen. Nach seiner Replik mussten die Gemeinderäte, in drei Teams aufgeteilt, in einem Spiel ihre Geschicklichkeit unter Beweis stellen. Zunächst fischten Jesko Anschütz, Axel Lais und Alexander Knobel ausschließlich mit ihrem Mund einen Apfel aus einem mit Wasser gefüllten Eimer, um ihn in einen anderen Eimer fallen zu lassen.

Im zweiten Spiel zogen Meike Schelshorn und Zoulfia Schreiber mit dem Fuß süße Apfelringe mit einer Schnur zu ihrem Mund. Mechthild Münzer, Julian Seckinger und Peter Schelshorn rollten abschließend Tischtennisbälle in Plastikbecher.