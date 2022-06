Schönau Hinreißende und packende Darbietungen

Schönau. Sie lebt seit 2009 mit ihrer Familie in Schönau. Nicht nur der Musik gilt ihre Leidenschaft, sie ist auch in der Flüchtlingshilfe bei der Caritas tätig. Auch setzt sie sich für den Klimaschutzverein „Fuss“ ein, der als Förderverein für umweltfreundliche Energieerzeugung und Stromverteilung tätig ist. Wichtig war sie die Verbindung der Themen Klima und Umwelt im kulturellen Umfeld des Festivals.

Im Pressegespräch erklärte sie: „Ich wollte schon länger ein Festival mit einem bunten Programm gestalten, das für alle etwas bietet.“ So entstand die Umsetzung zum ersten „SchönArt-Festival“ über vier Veranstaltungstage in der Kulturhalle der EWS in Schönau.

Ein gut besuchter Premierenabend der Band „Wackelkontakt“ am Donnerstag mit mehrsprachigen Chansons war erfolgreich. „Wackelkontakt“ ist bekannt als musikalische Begleitung des „Theaters in den Bergen“. Der folgende Kulturabend mit dem Beatbox-Konzert von Paul Brenning musste jedoch wegen dessen Erkrankung abgesagt werden. Zum Finale des Festivals präsentierte sich am Pfingstsonntag das Theater für junges Publikum des Marienbad Freiburg mit dem Stück „Die wärmsten Jahre“.

Die Moderation zur Eröffnungs des Klassikteils der Veranstaltungsreihe vor rund 80 Gästen übernahm EWS-Gründerin Ursula Sladeck, die den Verein „Fuss“ vorstellte. Sie demonstrierte das Klimageschehen mittels „Warming stripes“ und sprach über die Vision des Vereins, wonach über jedem Hausdach von Schönau ein Solarelement angebracht wird. Ziel ist es, Schönau stromautark zu machen.

Als Ohrenschmaus der ganz besonderen Art folgte das Barockkonzert „Händel Pur“ mit instrumentaler Begleitung des Ensembles des St. Michaelsconsort Schopfheim.

Das Septett begleitete die Mezzosopranistin auf einer Reise durch Georg Friedrich Händels Werke, wobei Bruck-Santos mit ihrer beeindruckend tiefen Sopranstimme glänzte. Beeindruckend wurde die Sängerin von den Instrumentalisten durch die bekannte Arie „Crude furie“ oder die getragene Sarabande „Lascia ch’io pianga“ begleitet.

Die Celli und Geigen brillierten mit den in der Barockzeit beliebten Spieluhrmelodien. Geradezu hinreißend präsentierte Carolina Bruck-Santos die berühmte Sopran-Arie aus der Eröffnungsszene der Oper „Xerxes“, „Ombra ma fui“. Das offizielle Ende des Konzertes erfolgte mit dem packenden und eleganten Stück „Einzug der Königin von Saba“ aus dem Oratorium Solomon. Natürlich durfte sich das Ensemble nicht ohne Zugabe verabschieden und wurde mit langem Beifall belohnt.

Carolina Bruck-Santos blickte beim Pressegespräch in die Zukunft: „Vielleicht gelingt es uns, hier regelmäßige Festivals einzurichten. Denkbar ist ein jeweiliger Abstand von zwei Jahren.“