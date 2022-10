Schönau Ideen für Natur- und Artenschutz

Zur Umsetzung dieser Ideen in der Unesco-Modellregion stehen im Rahmen des Biosphären-Förderprogramms 200 000 Euro aus Landesmitteln zur Verfügung. Gefördert werden können Projekte in der Region, die den Zielen des Biosphärengebietes entsprechen – beispielsweise Maßnahmen zum Arten- und Biotopschutz, Investitionen in die Verarbeitung und Vermarktung naturschutzgerecht produzierter Erzeugnisse, Investitionen für Landschaftspflege sowie Dienstleistungen zum Zweck des Naturschutzes, der Landschaftspflege und der Landeskultur.

Weitere Informationen: Die Unterlagen zur Antragstellung sowie weitere Informationen, sind über die Homepage des Biosphärengebiets unter www.biosphaerengebiet-schwarzwald.de/foerderprogramm/ zu finden. Interessierte können zudem unter Tel. 07673 / 8894024371 oder per E-Mail an karolin.gums@rpf.bwl.de einen Termin für ein Beratungsgespräch vereinbaren. Antragsberechtigt sind Unternehmen, Kommunen, Vereine oder Privatpersonen. Eingereicht werden können die Anträge in der Geschäftsstelle (Brand 24, Schönau).