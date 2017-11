Schönau Im Kinderzimmer das Geschäft gestartet

Zum 25-jährigen Bestehen der Schönauer IT-Firma Stiegeler rücken nicht nur aktuelle Projekte in den Fokus, sondern auch die Geschichte des Unternehmens.

Schönau. Mit 15 stieg der heutige Firmenchef Felix Stiegeler ins Geschäft ein. Während seine Freunde am Computer spielten, erwarb er die beliebtesten Spiele im Großhandel, um sie dann auf dem Pausenhof seiner Schule zu verkaufen.

Aus PC-Spielen wurden IT-Lösungen und Breitbandnetze über mehrere Landkreise hinweg. Stiegeler Hardware, Software, Zubehör hieß die Firma, die seine Mutter, da Felix Stiegeler selbst noch nicht mündig war, 1992 in Schönau anmeldete. Der technikbegeisterte Schüler handelte dabei nicht nur mit PC-Spielen, er reparierte auch Rechner und rüstete sie auf, indem er Hardware-Komponenten einkaufte und verbaute. Noch bevor er das Abitur hatte, vertrauten die ersten Geschäftskunden auf das Know How des Schülers, so auch die ortsansässige Sparkasse. 1998, nach Abitur und Zivildienst, war die logische Schlussfolgerung für Stiegeler, ein Informatikstudium zu beginnen. Doch nach einem Semester zog es den Gründer zurück in die Selbstständigkeit. Das Elternhaus, ein traditionelles Schwarzwaldhaus, war der Firmensitz. Wurde anfangs noch im Kinderzimmer gearbeitet, nahm man bald Raum für Raum für die Geschäfte in Beschlag, die Ende der 90er Jahre in Stiegeler Computer Service umbenannt wurde. Erst zwölf Jahre nach der Gründung bezog Felix Stiegeler das Bürogebäude, das heute noch der Hauptsitz der Firma ist.

Mittlerweile war Alexander Knobel mit an Bord, der heute als langjährigster Mitarbeiter Prokura und die kaufmännische Leitung inne hat. Auch Dirk Sperrle, heute Technischer Leiter, zog mit ins neue Gebäude ein.

Vor zehn Jahren dann, 2007, spielte Walter Falger eine tragende Rolle für den weiteren Verlauf der Unternehmensausrichtung. Er wollte wissen, ob Stiegeler auch Ahnung von Internet hätte? Denn sein Wohnort Wieden sei in dieser Hinsicht von der Welt abgeschnitten. Der Firmengründer arbeitete sich in die Thematik ein und entschied: Sollten sich 30 Haushalte finden, die einen Vertrag abschließen, würde er dort ein Netz bauen. Dieses wurde schließlich gebaut und ein neuer Geschäftsbereich gegründet. Es folgten Netze in Hartheim am Rhein und im Kleinen Wiesental.

Aus WLAN wurde DSL und nur zwei Jahre später ein Glasfasernetz in der Gemeinde Hohentengen (Landkreis Waldshut). Rund 30 Mitarbeiter arbeiten mittlerweile in drei Niederlassungen für die beiden Geschäftsbereiche IT-Systemhaus und Internetversorgung, die unter der Marke Stiegeler IT zusammengefasst sind. In vier Landkreisen werden Privat- und Geschäftskunden heute mit Internet versorgt.

Auch im Landkreis Lörrach hat sich ein Zweckverband gebildet, um die Breitband-Infrastruktur zu modernisieren. Stiegeler IT wird hier als alternativer, regionaler Anbieter die ausgebauten Gebiete versorgen. Gerade für Haushalte, die bereits im Landkreis über Stiegeler IT Internet und Telefon beziehen und an das neue Glasfasernetz angebunden werden, ist das ein Vorteil. Denn ein Wechsel zu einem anderen Anbieter ist nicht nötig, um von der neuen Technologie zu profitieren. Vielmehr kann hier, sobald der Anschluss realisiert ist, nahtlos über das neue Netz versorgt werden.