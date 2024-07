Schönau: Jeder kann ein Stück vom Rasen kaufen

„Für einen kleinen, ländlichen Fußballverein ist dies eine große Summe, weshalb der Verein auf die Unterstützung aus der Bevölkerung angewiesen ist“, schreibt der FC in einer Mitteilung. Deshalb hat der Verein ein Online-Spendentool eingerichtet, wo jeder symbolisch ein Stück Kunstrasen kaufen kann.

„Jede Spende zählt“

Unter fc-schoenau08.fussball-kunstrasen.de kann sich im Internet jeder sein Stück Lieblingsrasen aussuchen und den angegebenen Betrag spenden. Je bedeutender die Fläche in einem Fußballspiel, umso teurer: Es stehen Flächen zwischen zehn Euro (zentral) und 50 Euro (oben und unten) sowie Flächen für 100 Euro (im Strafraum) und 200 Euro (im Torraum) zur Auswahl. Der Rasen in den Ecken kostet sogar 750 Euro. Die Elfmeterpunkte für 1000 Euro, Teile des Mittelkreises für 500 Euro und der Anstoßpunkt für 1500 Euro sind bereits „ausverkauft“. Die Aktion unter dem Motto „Sport verbindet – Gemeinsam für den neuen Sportplatz“ kommt gut an. Über 13 000 Euro an Spenden hat der Verein damit bereits erhalten. „Wir sind natürlich unfassbar dankbar für jede Spende, die bisher schon eingegangen ist und freuen uns vor allem auch über die Spenden aus der Bevölkerung, die nicht direkt mit dem FC Schönau was zu tun haben“, sagt FC-Vorsitzende Jasmin Markanic im Gespräch mit unserer Zeitung. Von zehn bis 1000 Euro sei an Spenden bereits alles dabei gewesen. Dabei sei wichtig: „Jede Spende zählt und bringt das Projekt ein Stück näher zum Ziel.“