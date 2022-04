Ein Friedenshirsch steht in Schönau unter der Linde. Das Schönauer Wappentier, der Hirsch „Fridu von der Linde“, zeigt sich solidarisch mit den Menschen in der Ukraine. Eingehüllt in die blau-gelbe Flagge und mit Blumen in entsprechenden Farben zu seinen Füßen wünscht er „stop war“ und „pax und peace“, wie auf dem Schild zu lesen ist. Die Anregung von Sozialarbeiterin Verena de la Rey Swardt, das Schönauer Wappentier in ukrainischen Farben zu „kleiden“, haben zwei Jugendliche (zwölf und 14 Jahre) zusammen mit ihr verwirklicht. Eigentlich war noch im Zusammenhang mit der Antirassismus-Woche eine Rallye durch Schönau geplant, diese fiel aber bisher wegen des schlechten Wetters aus. Das Jugendzentrum in der Talstraße 22 ist jetzt seit kurzem in Selbstverwaltung (normale Öffnungszeiten: Montag und Mittwoch 14 bis 19 Uhr) . Foto: Ulrike Jäger