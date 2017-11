Schönau Junge Gipfelstürmer aus Schönau

Schönau. Die Klasse 4a der Buchenbrand-Schule unternahm kürzlich einen Ausflug auf den Belchen. Die Schülerinnen Nadja und Sophie schildern ihre Eindrücke: „Wir, die Klasse 4a, waren am 25. Oktober auf dem Belchen. Wir sind mit dem Bus an die Talstation der Belchenbahn gefahren und ein Stück den Regenwurmpfad gelaufen. Danach haben wir an der Seilbahn eine Führung bekommen und viel über die Bahn und die Technik erfahren. Anschließend haben wir auf Herrn Knobel gewartet und sind mit der Seilbahn hochgefahren. An der Bergstation haben wir von Herrn Knobel alles über Almendwirtschaft gelernt. Dann sind wir noch zum Gipfel gewandert. Als wir wieder am Belchenhaus waren, durften wir uns eine heiße Schokolade oder ein Eis kaufen. Da wir noch Zeit hatten und es schönes Wetter war, sind wir nach unten zur Talstation gewandert und wieder mit dem Bus nach Schönau gefahren.

Es war ein super schöner Klassenausflug im Rahmen des Naturparkmoduls.“