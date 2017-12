Schönau Käfer macht dem Wald zu schaffen

Einen Überblick über die ökonomischen und ökologische Zielsetzungen rund um den Schönauer Wald gewährte Forstbezirksleiter Marco Sellenmerten den Schönauer Gemeinderäten in der Sitzung am Montag.

Von Anja Bertsch

Schönau. Das Forstwirtschaftsjahr 2017 ist noch nicht abgeschlossen, einen Zwischenstand freilich gibt es durchaus zu vermelden – und der besagt: „Planmäßiger Betriebsvollzug gestört“. Heißt: Vor allem der Borkenkäfer machte dem Wald in diesem Jahr zu schaffen. Um das Problem einzudämmen, musste der Forst mehr Bäume aus dem Wald nehmen als geplant. Diese „zufällige Nutzung“ summierte sich auf etwa 500 Festmeter und hebt den tatsächlichen Einschlag über das, was eigentlich geplant war. Aktualisierte Prognose nun: 4100 Festmeter.

Das Käferholz freilich ist minderer Qualität, so dass es auf dem Holzmarkt weniger hergibt als der Durchschnitt; überhaupt habe der Holzmarkt sich verschlechtert, die Preise seien gesunken, erklärte Sellenmerten. Gleichwohl werde das geplante Betriebsergebnis von gut 4000 Euro wohl erreicht.

In den vergangenen Jahren wurde im Schönauer Wald mehr Holz gefällt als der sogenannte „nachhaltige Hiebsatz“ hergibt; dieser liegt bei 5500 Festmetern jährlich. „Irgendwann muss man auch mal wieder drunter bleiben, um das auszugleichen“, erklärte Sellenmerten. In diesem Sinne soll 2018 mit 3800 Festmetern Holz deutlich weniger eingeschlagen werden als in den vergangenen Jahren. Erwartetet Verlaufserlös: 196 000 Euro.

Die Besonderheit im Schönauer Wald: Ganz anders als in allen anderen Revieren des Forstbezirkes Todtnau haben die Laubbäume mit gut 60 Prozent die Übermacht über das Nadelholz. Buchen stellen mit Abstand den größten Anteil unter den Baumsorten. Zumindest aus ökonomischer Sicht ist das nicht eben von Vorteil: Auf dem Markt bringt Buchen- wie Laubholz allgemein nicht so viel ein wie Nadelholz. Dazu gesellt sich die allgemein sinkende Tendenz in Sachen Holzpreise.

Eine andere Besonderheit des Schönauer Walds hingegen spült einen ordentlichen „Nebenverdienst“ in die Kasse: 185 000 Euro soll der Verkauf von Ökopunkten der Stadt im nächsten Jahr bringen. Bei den Ausgaben fällt in Schönau mehr noch als in anderen Revieren die Holzernte ins Gewicht: Wegen der bisweilen steilen Lagen ist diese besonders schwierig – und teuer: 120 000 Euro schlagen dem Plan nach zu Buche. 36 000 Euro nimmt die Stadt im nächsten Jahr für die Unterhaltung der Wege in die Hand; für 16 000 Euro sollen die Blosslinghütte und die Stadelhütte aufgewertet werden.

Unter derselben Rubrik – „soziale Funktion“ des Walds – werden außerdem drei oder vier „Himmelsliegen“ an Aussichtspunkten aufgestellt; die Standorte werden noch festgelegt. Läuft alles nach Plan, erwartet die Forstverwaltung für das kommende Jahr einen Überschuss von knapp 120 000 Euro.

Der Gemeinderat billigte die Betriebsplanung für 2018 einstimmig und verband dies mit einem Dank an Forstverwaltung, Revierförster und Waldarbeiter für die gute Arbeit.