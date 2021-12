Schönau „Keine Insel der Glückseligkeit“

Krämer wies die Verbandsmitglieder auch auf das im Sommer angelaufene Projekt „Sprachbrücken“ hin, bei dem Studentinnen der Pädagogischen Hochschule Freiburg Kinder mit Migrationshintergrund und Sprachproblemen auf spielerische Weise zu einem besseren Umgang mit Sprache führen. „Dieses Projekt kommt supergut bei den Schülern an“, berichtete die Rektorin, die hofft, dass die „Sprachbrücken“ über den gesicherten Termin Februar hinaus weitergeführt werden können.

Schon etwas länger als Andrea Krämer wirkt Schulsozialarbeiter Peter Simon im oberen Wiesental. Nicht gerade erleichtert wurde seine Aufgabe allerdings dadurch, dass er im Januar mitten in der Lockdownphase seinen Posten übernommen hat. „Erst ab April konnte das Ganze richtig anlaufen“, berichtete Simon. Seit Beginn des aktuellen Schuljahrs steht er nun mit allen Klassen an der Gemeinschaftsschule in Kontakt und bietet Sozialtraining an. Gleichzeitig laufen Präventionsangebote im Hinblick auf die Themen Alkohol, Drogen und Medien.

Simon sagte, dass seine Vorgängerin Sarah Zeller große Fußstapfen hinterlassen habe. Er kündigte an, dass die von ihr initiierte Elternakademie ab dem nächsten Schulhalbjahr wieder aufgegriffen wird. Sechs Veranstaltungen für Eltern seien in diesem Zusammenhang bereits geplant.

Sowohl Krämer als auch Simon wünschen sich, dass Angebote zum Thema Konfliktlösung ausgeweitet werden.

Auf die grundlegende Situation der jungen Generation im oberen Wiesental ging Verbandsvorsitzender Peter Schelshorn ein. „Corona hat hier nichts Gutes getan“, sagte Schelshorn und verwies darauf, dass Kinder und Jugendliche, die in schwierigem Familienumfeld groß werden und soziale Probleme haben, sich durch die Pandemie noch weiter von einem geregelten Lebens- und Schulumfeld entfernt haben. „Es ist sehr schwierig, diese Menschen wieder ranzuholen“, so der Verbandschef und betonte: „Das obere Wiesental ist keine Insel der Glückseligkeit.“ Dies habe auch eine Studie unterstrichen, die in der jüngsten Vergangenheit erstellt wurde.

Immens wichtig sei in diesem Zusammenhang der Aspekt der Prävention. Alles, was im Vorfeld an negativen Entwicklungen durch Zuwendung und Aufklärung vermieden werden könne, zahle sich im Nachhinein doppelt und dreifach aus, sowohl für die Betroffenen als auch für die Gesamtgesellschaft.

Sozialarbeit verstärken

Das Jugendamt rate deshalb dringend, hier tätig zu werden. Deshalb habe man sich entschieden, auch für die Buchenbrand-Grundschule eine Schulsozialarbeit aufzubauen. Gedacht werde an eine halbe Stelle (weitere 50 Prozent einer solchen Tätigkeit könnten an der Todtnauer Grundschule eingebracht werden). Der Landkreis befürworte dieses Vorgehen, wie Schelshorn berichtete: „Es wird eine Umverteilung der Kapazitäten geben, weil man erkannt hat, dass es auch bei uns steigenden Bedarf gibt.“

Offen sei indes, ob diese Entwicklung bereits im kommenden Jahr greife, denn man müsse die entsprechende Stelle nicht nur schaffen, sondern schlussendlich auch besetzen, was mittlerweile nicht immer ganz einfach sei, legte der Verbandsvorsitzende dar.